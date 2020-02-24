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Неймар был удален в матче с «Бордо»
UA-Футбол
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Форвард "ПСЖ" Неймар получил красную карточку в матче 26-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (4:3). Бразилец был удален на 90+2-й минуте.В источнике
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Тухель о красной Неймара: «Он нервничает и реагирует, но это свойственно людям. А игрок „Бордо“ не получил даже желтую»

Sports.ru 02:57
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Тухель — об удалении Неймара: «Людям свойственно реагировать, а фоливший даже не получил желтую!»

Sport24.ru 01:31 
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Тухель объяснил удаление Неймара

Евро-футбол.ру 02:18
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