Неймар дисквалифицирован на два матча за удар футболиста «Марселя»
Лайвен Курзава из ПСЖ отстранён на шесть матчей, Жордан Амави из «Марселя» — на три игры, его партнёр по команде Дарио Бенедетто — на одну встречу. В конце матча Неймар ударил Альваро Гонсалеса кулаком по затылку, за что получил красную карточку. Тот эпизод спровоцировал массовую потасовку.В источнике
С чего всё начиналось
Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции объявил о дисциплинарных санкциях в отношении футболистов «ПСЖ» и «Марселя» после матча 3-го тура Лиги 1 (0:1).
РИА Новости вчера в 17:18