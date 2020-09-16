Неймар дисквалифицирован на два матча за удар футболиста «Марселя»

Лайвен Курзава из ПСЖ отстранён на шесть матчей, Жордан Амави из «Марселя» — на три игры, его партнёр по команде Дарио Бенедетто — на одну встречу. В конце матча Неймар ударил Альваро Гонсалеса кулаком по затылку, за что получил красную карточку. Тот эпизод спровоцировал массовую потасовку.