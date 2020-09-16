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Неймар дисквалифицирован на два матча за удар футболиста «Марселя»
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Лайвен Курзава из ПСЖ отстранён на шесть матчей, Жордан Амави из «Марселя» — на три игры, его партнёр по команде Дарио Бенедетто — на одну встречу. В конце матча Неймар ударил Альваро Гонсалеса кулаком по затылку, за что получил красную карточку. Тот эпизод спровоцировал массовую потасовку.В источнике
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С чего всё начиналось
Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции объявил о дисциплинарных санкциях в отношении футболистов «ПСЖ» и «Марселя» после матча 3-го тура Лиги 1 (0:1).
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Стартовало расследование о расистских оскорблениях Гонсалеса в адрес Неймара

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Неймар дисквалифицирован на два матча за удаление в игре с «Марселем»

РИА Новости вчера в 17:18
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