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Неймар может расторгнуть контракт с «ПСЖ» в одностороннем порядке
Soccernews.ru
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Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар может расторгнуть контракт в одностороннем порядке этим летом. Такая опция прописана в контракте 28-летнего игрока.В источнике
Подробнее о событии
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Неймар сможет летом разорвать контракт с «ПСЖ» в одностороннем порядке

Sportbox.RU 09:46
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Неймар — главная трансферная цель «Барселоны» в летнее окно

Metaratings 09:34
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Неймар может расторгнуть контракт с «ПСЖ» в одностороннем порядке

Советский спорт 09:34 
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