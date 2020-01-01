Неймар может расторгнуть контракт с «ПСЖ» в одностороннем порядке

Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар может расторгнуть контракт в одностороннем порядке этим летом. Такая опция прописана в контракте 28-летнего игрока. В источнике