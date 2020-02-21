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Неймар назвал топ-5 футболистов мира
iReactor
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Нападающий ПСЖ Неймар назвал лучших футболистов мира.В источнике
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Топ-5 футболистов современности по версии Неймара

Sport.ru 17:59
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Неймар назвал топ-5 футболистов современности

Газета.Ru 17:50
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Неймар назвал топ-5 футболистов современности. В список не вошел Роналду

Sport24.ru 16:02 
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