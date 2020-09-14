НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
«ПСЖ» поддержал Неймара, обвинившего игрока «Марселя» в расизме
Телеканал 360°
  • CT news1:16
"Пари Сен-Жермен" поддерживает форварда команды Неймара, заявившего о расизме со стороны игрока "Марселя" Альваро Гонсалеса, сообщается на сайте парижского футбольного клуба.В источнике
125
Подробнее о событии
alt

«ПСЖ» поддержал Неймара, обвинившего защитника «Марселя» в расизме

Советский спорт 13:30
alt

«Марсель» заступился за Гонсалеса, которого Неймар обвинил в расизме

РИА Новости 14:57
alt

«ПСЖ» встал на сторону Неймара. Клуб уверен, что бразилец подвергся расизму со стороны соперника

Матч ТВ 13:38
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости