«ПСЖ» поддержал Неймара, обвинившего игрока «Марселя» в расизме

"Пари Сен-Жермен" поддерживает форварда команды Неймара, заявившего о расизме со стороны игрока "Марселя" Альваро Гонсалеса, сообщается на сайте парижского футбольного клуба.