Неймар ответил оскорбившему его на поле сопернику

Бразильский форвард уже прокомментировал инцидент в концовке матча против «Марселя». Тогда Неймар ударил Альвареса, отреагировав на оскорбление на расовой почве. Бразилец признался, что сожалеет, что не попал испанцу по лицу.