Неймар ответил оскорбившему его на поле сопернику
Бразильский форвард уже прокомментировал инцидент в концовке матча против «Марселя». Тогда Неймар ударил Альвареса, отреагировав на оскорбление на расовой почве. Бразилец признался, что сожалеет, что не попал испанцу по лицу.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий ПСЖ Неймар обратился на своей странице в Twitter к защитнику «Марселя» Альваро Гонсалесу после матча в третьем туре чемпионата Франции, который завершился со счетом 1:0 в пользу команды с юга страны.