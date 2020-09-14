Неймар обвинил футболиста «Марселя» в проявлении расизма

Бразильский футболист французского клуба ПСЖ Неймар обвинил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в расизме во время матча команд в рамках третьего тура чемпионата Франции. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщается на портале Get French Football News.