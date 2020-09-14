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Неймар обвинил футболиста «Марселя» в проявлении расизма
Телеканал 360°
  • CT news1:16
Бразильский футболист французского клуба ПСЖ Неймар обвинил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в расизме во время матча команд в рамках третьего тура чемпионата Франции. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщается на портале Get French Football News.В источнике
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С чего всё начиналось
Нападающий ПСЖ Неймар обратился на своей странице в Twitter к защитнику «Марселя» Альваро Гонсалесу после матча в третьем туре чемпионата Франции, который завершился со счетом 1:0 в пользу команды с юга страны.
РБК спорт 04:11
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Неймар – Альваро Гонсалесу: «Ты не мужчина, раз не признаешь ошибки. Я не уважаю тебя, расист✊🏽»

Sports.ru 07:14
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Неймар вновь обратился к игроку «Марселя», которого обвинил в расизме

РИА Новости 05:12
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Неймар — Гонсалесу: «Ты не мужчина, если не можешь признать ошибку. Расист!»

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