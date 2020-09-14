Неймар обвинил футболиста «Марселя» в проявлении расизма
Бразильский футболист французского клуба ПСЖ Неймар обвинил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в расизме во время матча команд в рамках третьего тура чемпионата Франции. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщается на портале Get French Football News.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий ПСЖ Неймар обратился на своей странице в Twitter к защитнику «Марселя» Альваро Гонсалесу после матча в третьем туре чемпионата Франции, который завершился со счетом 1:0 в пользу команды с юга страны.