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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Неймар отказался от 100 млн евро ради трансфера в «Барселону»
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Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар отказался от крупного бонуса ради возвращения в каталонскую «Барселону», об этом информирует издание Mundo Deportivo.В источнике
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Подробнее о событии
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Букмекеры оценили вероятность возвращения Неймара в «Барселону»

Sport24.ru 10:16 
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Неймар может обратиться в ФИФА ради возвращения в «Барселону»

Газета.Ru 10:00
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Mundo Deportivo: Неймар откажется от выгодного контракта с «ПСЖ» ради возвращения в «Барселону»

Спорт-Экспресс 04:15
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