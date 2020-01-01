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Неймар отпраздновал чемпионство «ПСЖ»
Sports.ru
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Нападающий «ПСЖ» Неймар отпраздновал победу в Лиге 1, в которой нынешний сезон завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.В источнике
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Неймар отреагировал на досрочное чемпионство ПСЖ в Лиге 1

Soccernews.ru 04:03
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Неймар и Мбаппе отреагировали на досрочное чемпионство «ПСЖ»

Чемпионат 02:29
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Неймар отпраздновал чемпионство «ПСЖ»

Матч ТВ 01:25
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