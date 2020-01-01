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Неймар вновь подал в суд на «Барселону»
Sports.ru
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Бразильский нападающий ПСЖ Неймар подал очередной иск к "Барселоне", сообщает Marca. По сведениям издания, футболист хочет получить от каталонского клуба 6,5 миллионов евро.В источнике
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Неймар вновь подал в суд на «Барселону»

Soccernews.ru 17:20
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Неймар подал очередной иск к «Барселоне» на 6,5 млн евро

Sports.ru 16:58
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