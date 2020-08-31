НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Неймар подтвердил, что останется в «ПСЖ» в следующем сезоне
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
  • RT на русском
  • Арменпресс
  • Спорт день за днем
  • Матч ТВ
  • Sportliga.com
  • FootballHD
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • UA-Футбол
  • LiveSport.ru
Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что остается в парижском клубе на следующий сезон.В источнике
Подробнее о событии
alt

Неймар остается в ПСЖ

Спорт день за днем 06:39
alt

Неймар: Остаюсь в «ПСЖ», чтобы выиграть Лигу чемпионов

Советский спорт 06:22
alt

Неймар: я остаюсь в «ПСЖ» на следующий сезон

Чемпионат 06:06
реклама
Главное
Новости