Неймар сообщил, что остаётся в «ПСЖ» на следующий сезон

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, что остаётся в «ПСЖ» на следующий сезон, передаёт «Чемпионат». В источнике