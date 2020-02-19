Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией»

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" (1:2). В источнике