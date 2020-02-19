НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" (1:2).В источнике
Подробнее о событии
alt

Неймар раскритиковал решение «ПСЖ» поберечь его для матча с «Боруссией»

Sport24.ru 00:10 
alt

Неймар о пропуске 4 игр перед «Боруссией»: «Я был готов, но „ПСЖ“ боялся, что я получу травму. Мне же и сделали хуже»

Sports.ru вчера в 23:31
alt

Неймар: «Пропустил несколько матчей „ПСЖ“ не по своему решению. Пострадавший в итоге я»

Матч ТВ вчера в 20:37
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости