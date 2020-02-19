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Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" (1:2).В источнике
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Неймар: «Пропустил несколько матчей „ПСЖ“ не по своему решению. Пострадавший в итоге я»

Матч ТВ 20:37
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Неймар: «Пропустил несколько матчей „ПСЖ“ не по своему решению. Пострадавший в итоге я»

Sportbox.RU 20:37
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Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения от «Боруссии»

Газета.Ru 20:11
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