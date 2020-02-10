Неймар сменил имидж и постригся налысо

Нападающий «ПСЖ» Неймар показал свой новый имидж. На этот раз бразилец решил побриться налысо, но оставил при этом усы и бороду. Фото своего нового образа футболист продемонстрировал в своем инстаграме.