НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
Неймар сменил имидж и постригся налысо
RT на русском
  • RT на русском
  • Народная правда
  • Soccernews.ru
  • Вести.Ru
  • Матч ТВ
  • NEWS.am Sport
  • Bookmaker-ratings.ru
  • FootballHD
  • TheUK.one
Нападающий «ПСЖ» Неймар показал свой новый имидж. На этот раз бразилец решил побриться налысо, но оставил при этом усы и бороду. Фото своего нового образа футболист продемонстрировал в своем инстаграме.В источнике
Подробнее о событии
alt

Неймар избавился от розовых волос (фото)

Советский спорт вчера в 16:17 
alt

Неймар изменил внешность, избавившись от розовых волос

Чемпионат вчера в 15:12
alt

Неймар постригся налысо

Sport24.ru вчера в 15:04
реклама
Главное
Новости