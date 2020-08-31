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Неймар сообщил, что остаётся в «ПСЖ» на следующий сезон
Газета.Ru
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Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, что остаётся в «ПСЖ» на следующий сезон, передаёт «Чемпионат».В источнике
Подробнее о событии
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Неймар остается в ПСЖ

Спорт день за днем 06:39
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Неймар: Остаюсь в «ПСЖ», чтобы выиграть Лигу чемпионов

Советский спорт 06:22
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Неймар: я остаюсь в «ПСЖ» на следующий сезон

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