Неймар ударил игрока «Марселя» за расизм. Судья удалил пять человек
Во время встречи в рамках третьего тура французского чемпионата бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар ударил одного из игроков «Марселя». По его словам, он сделал это из-за расизма со стороны оппонента.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий ПСЖ Неймар обратился на своей странице в Twitter к защитнику «Марселя» Альваро Гонсалесу после матча в третьем туре чемпионата Франции, который завершился со счетом 1:0 в пользу команды с юга страны.