Неймар ударил игрока «Марселя» за расизм. Судья удалил пять человек

Во время встречи в рамках третьего тура французского чемпионата бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар ударил одного из игроков «Марселя». По его словам, он сделал это из-за расизма со стороны оппонента.