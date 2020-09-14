Неймар ударил игрока «Марселя» за расизм. Судья удалил пять человек

В самом конце матча между футболистами произошел массовый конфликт, в ходе которого арбитр показал красные карточки пятерым игрокам. Неймар и другие парижане получили три из них, а остальные достались игрокам «Марселя».