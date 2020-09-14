Неймар ударил игрока «Марселя» за расизм. Судья удалил пять человек
В самом конце матча между футболистами произошел массовый конфликт, в ходе которого арбитр показал красные карточки пятерым игрокам. Неймар и другие парижане получили три из них, а остальные достались игрокам «Марселя».В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий ПСЖ Неймар обратился на своей странице в Twitter к защитнику «Марселя» Альваро Гонсалесу после матча в третьем туре чемпионата Франции, который завершился со счетом 1:0 в пользу команды с юга страны.