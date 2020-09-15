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Неймар ударил игрока «Марселя» за расизм. Судья удалил пять человек
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Во время встречи в рамках третьего тура французского чемпионата бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар ударил одного из игроков «Марселя». По его словам, он сделал это из-за расизма со стороны оппонента.В источнике
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С чего всё начиналось
Нападающий ПСЖ Неймар обратился на своей странице в Twitter к защитнику «Марселя» Альваро Гонсалесу после матча в третьем туре чемпионата Франции, который завершился со счетом 1:0 в пользу команды с юга страны.
РБК спорт вчера в 04:11
Подробнее о событии
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Нападающий «ПСЖ» Неймар выступил с заявлением относительно инцидента в концовке матча с «Марселем»

LiveResult.Ru 05:16
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Неймар объяснил, почему ударил игрока «Марселя»

РИА Новости 03:35
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«Хотел ответить на расизм футболом. Не получилось – и я взорвался». Большая объяснительная Неймара

Sports.ru вчера в 17:01
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