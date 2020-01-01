НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Неймар высказался о проявлении расизма на матче ПСЖ — «Марсель»
LiveResult.Ru
  • LiveResult.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • ТК Звезда
  • Спорт-Экспресс
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • RT на русском
Бразильский форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о скандале в матче третьего тура Лиги 1 с «Марселем».В источнике
Подробнее о событии
alt

«Сожалею, что не ударил его по лицу». Неймар прокомментировал удаление в матче с «Марселем»

Советский спорт вчера в 23:30
alt

Виллаш-Боаш отреагировал на расистский скандал в матче «Марсель» — «ПСЖ»

Чемпионат вчера в 23:30
alt

«Иногда надо уметь проигрывать и принимать это на поле». Игрок «Марселя» ответил Неймару на обвинения в расизме

Матч ТВ вчера в 20:56
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости