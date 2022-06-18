Sports.ruНеймар высказался о внимании, прикованном к повседневной жизни спортсменовНеймар высказался о внимании, прикованном к повседневной жизни спортсменов.Sports.ruК примеру, на 27-летие знаменитый нападающий "ПСЖ" организовал большую вечеринку в Париже на Елисеевских полях, куда пригласил одноклубников и просто близких друзей.Советский спортВсего в мероприятии было задействовано 500 человек.Советский спортВ минувшем сезоне в 22 матчах французской Лиги 1 бразилец забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.ЧемпионатЧитать далееСвернутьBetassistЧемпионатSport24.ruSportliga.comSports.ruБомбардир.руПодробнее о событии«Какое безумие»Бомбардир.ру02:30Неймар: тяжело быть спортсменом, не удаётся даже отпраздновать день рожденияBetassist23:36Неймар: Быть спортсменом нелегко. Нельзя праздновать свой день рожденияСоветский спортвчера в 16:48Неймар: «Быть спортсменом нелегко, потому что быть счастливым можно только после окончания карьеры»Sport24.ruвчера в 16:36Неймар: «Чувствовать себя счастливым можно только после завершения карьеры»Sport.ruвчера в 16:31Неймар: быть спортсменом нелегко. Нельзя праздновать день рождения бабушки, сына, женыЧемпионатвчера в 16:19Неймар высказался о внимании, прикованном к повседневной жизни спортсменовSports.ruвчера в 16:02Показать ещёОценить