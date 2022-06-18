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Неймар высказался о внимании, прикованном к повседневной жизни спортсменов

Неймар высказался о внимании, прикованном к повседневной жизни спортсменов.
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К примеру, на 27-летие знаменитый нападающий "ПСЖ" организовал большую вечеринку в Париже на Елисеевских полях, куда пригласил одноклубников и просто близких друзей.
Советский спорт
Всего в мероприятии было задействовано 500 человек.
Советский спорт
В минувшем сезоне в 22 матчах французской Лиги 1 бразилец забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
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