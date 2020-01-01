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Некоторые матчи АПЛ могут бесплатно показать на YouTube
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Большинство матчей будут показаны на основных телеканалах страны, а трансляции оставшихся игр проведут на крупнейшем видеохостинге YouTube совершенно бесплатно.В источнике
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АПЛ будет бесплатно транслировать матчи на YouTube

Sport.ru 16:30
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Некоторые матчи английской Премьер-лиги могут бесплатно показать в YouTube

Чемпионат 15:20
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СМИ узнали о планах АПЛ показывать матчи бесплатно в YouTube

РБК 14:50
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