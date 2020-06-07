Некоторые матчи РПЛ пройдут без системы ВАР
Заместитель генсекретаря РФС, директор по развитию Максим Митрофанов считает, что система ВАР не будет работать на некоторых матчах оставшейся части сезона российской Премьер-лиги.В источнике Пока мы не рассматриваем варианты о том, что команда не может доиграть чемпионат. Мы исходим из того, что в случае наступления каких-то неблагоприятных последствий и невозможности команды принять участие в матче, то, к сожалению, тогда команде будет засчитываться техническое поражение.Soccernews.ru16:59