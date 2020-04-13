Немецкий футболист «Динамо» Филипп высказался о русских девушках
Немецкий нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп поделился мнением о русских девушках.В источнике Российские девушки милые, но для меня слишком фейковые. Вы знаете, о чем я. Видишь эти надутые губы, огромную грудь – окей, иногда они смотрятся красиво. Но таких слишком много, а настоящих, с душой, мало.
С чего всё начиналось
26-летний немецкий нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Муйжнеком признался, что нечасто встречает в России девушек с душой.