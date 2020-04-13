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Немецкий футболист «Динамо» Филипп высказался о русских девушках
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Немецкий нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп поделился мнением о русских девушках.В источнике
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Максимилиан Филипп
Немецкий футболист
Российские девушки милые, но для меня слишком фейковые. Вы знаете, о чем я. Видишь эти надутые губы, огромную грудь – окей, иногда они смотрятся красиво. Но таких слишком много, а настоящих, с душой, мало.
С чего всё начиналось
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Немецкий легионер «Динамо» Филипп — о русских девушках: «Милые, но для меня слишком фейковые»

26-летний немецкий нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Муйжнеком признался, что нечасто встречает в России девушек с душой.
Sport24.ru 05:46 
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