Немецкий футболист «Динамо» раскритиковал русских девушек
Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп заявил, что у него неоднозначное отношение к русским девушкам. Их футболист назвал ненастоящими.В источнике Российские девушки милые, но для меня слишком фейковые. Вы знаете, о чем я. Видишь эти надутые губы, огромную грудь – окей, иногда они смотрятся красиво. Но таких слишком много, а настоящих, с душой, мало.
С чего всё начиналось
Максимилиан Филипп — самый дорогой трансфер в истории «Динамо»: его покупка из дортмундской «Боруссии», где форвард осел в запасе, обошлась в 20 млн евро. Миле отличился в первых же двух матчах, но потом разонравился Дмитрию Хохлову и не забивал до прихода Кирилла Новикова.