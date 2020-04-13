Максимилиан Филипп Немецкий футболист

Российские девушки милые, но для меня слишком фейковые. Вы знаете, о чем я. Видишь эти надутые губы, огромную грудь – окей, иногда они смотрятся красиво. Но таких слишком много, а настоящих, с душой, мало.