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Немецкий футболист «Динамо» раскритиковал русских девушек
Metaratings
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Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп заявил, что у него неоднозначное отношение к русским девушкам. Их футболист назвал ненастоящими.В источнике
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Максимилиан Филипп
Немецкий футболист
Российские девушки милые, но для меня слишком фейковые. Вы знаете, о чем я. Видишь эти надутые губы, огромную грудь – окей, иногда они смотрятся красиво. Но таких слишком много, а настоящих, с душой, мало.
С чего всё начиналось
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«В Германии знают: Путин большая фигура. Но мама сказала: «Ты не едешь в Россию». Интервью звезды «Динамо» Филиппа

Максимилиан Филипп — самый дорогой трансфер в истории «Динамо»: его покупка из дортмундской «Боруссии», где форвард осел в запасе, обошлась в 20 млн евро. Миле отличился в первых же двух матчах, но потом разонравился Дмитрию Хохлову и не забивал до прихода Кирилла Новикова.
Sport24.ru 04:00 
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