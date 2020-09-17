НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМосковское «Динамо» впервые за пять лет сыграет в Лиге ЕвропыВ «Сочи» сообщили об отмене матча КХЛ с «Локомотивом»Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери ТутберидзеНападающий «Эвертона» может перебраться из АПЛ в «Зенит»«Ахмат» разгромил «Знамя» в матче Кубка России по футболуВзгляд.руМатч в Германии завершился со счетом 37:0 из-за коронавирусаФутбол России225Мой Брянск0:34Пятый канал0:29В Германии матч одного из низших дивизионов закончился со счетом 37:0 из-за правил о социальной дистанции, введенных по случаю пандемии коронавируса.В источнике Комментировать5Подробнее о событии 0:37 — в Германии сыграли абсурдный матч. Футболисты специально соблюдали социальную дистанцию: видеоSport24.ru 06:45 В Германии матч низшего дивизиона завершился со счетом 37:0. Все из-за социального дистанцированияСпорт-Экспресс 03:10В Германии любительская команда сыграла с соблюдением социальной дистанции и проиграла 0:37Советский спорт 02:57рекламаГлавноеМосковское «Динамо» впервые за пять лет сыграет в Лиге ЕвропыВ «Сочи» сообщили об отмене матча КХЛ с «Локомотивом»Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери ТутберидзеНападающий «Эвертона» может перебраться из АПЛ в «Зенит»«Ахмат» разгромил «Знамя» в матче Кубка России по футболуНовости