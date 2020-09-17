НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Взгляд.руВзгляд.ру
Матч в Германии завершился со счетом 37:0 из-за коронавируса
Футбол России
  • Мой Брянск0:34
  • Пятый канал0:29
В Германии матч одного из низших дивизионов закончился со счетом 37:0 из-за правил о социальной дистанции, введенных по случаю пандемии коронавируса.В источнике
5
Подробнее о событии
alt

0:37 — в Германии сыграли абсурдный матч. Футболисты специально соблюдали социальную дистанцию: видео

Sport24.ru 06:45 
alt

В Германии матч низшего дивизиона завершился со счетом 37:0. Все из-за социального дистанцирования

Спорт-Экспресс 03:10
alt

В Германии любительская команда сыграла с соблюдением социальной дистанции и проиграла 0:37

Советский спорт 02:57
реклама
Главное
Новости