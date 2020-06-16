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Немецкий тренер «Спартака» назвал Москву городом мечты
Metaratings
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал российскую столицу городом мечты.В источнике
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Главный тренер «Спартака» Тедеско назвал Москву городом мечты

Metaratings 07:02
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Доменико Тедеско: «Москва — город мечты, она просто гигантская»

Спорт-Экспресс 05:49
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Тедеско: «Москва – город мечты»

Soccer.ru 04:44 
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