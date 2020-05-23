Бенедикт Хёведес отказался возвращаться в «Локомотив»

Полузащитник Бенедикт Хёведес отказался возвращаться в московский "Локомотив". Немецкий хавбек считает эпидемиологическую обстановку в Москве опасной и считает, что ему лучше остаться в Германии. Не исключено, что Хёведес расторгнет контракт с "Локомотивом" и завершит карьеру.