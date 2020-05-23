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Бенедикт Хёведес отказался возвращаться в «Локомотив»
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Полузащитник Бенедикт Хёведес отказался возвращаться в московский "Локомотив". Немецкий хавбек считает эпидемиологическую обстановку в Москве опасной и считает, что ему лучше остаться в Германии. Не исключено, что Хёведес расторгнет контракт с "Локомотивом" и завершит карьеру.В источнике
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С чего всё начиналось
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Защитник «Локомотива» Хёведес не прилетел в Москву из-за опасения за своё здоровье

Как стало известно «Чемпионату», немецкий защитник Бенедикт Хёведес не прилетел в Москву в означенный «Локомотивом» день. Это связано в тем, что немец опасается за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве.
Чемпионат 10:40
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Хеведес не прилетел в Москву из-за угрозы коронавируса

Soccer.ru 12:11 
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Хёведес не вернулся в «Локомотив» и хочет разорвать контракт

Metaratings 11:20
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Защитник «Локомотива» Хеведес не прилетел в Москву. Он опасается за свое здоровье

Sports.ru 11:15
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