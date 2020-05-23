Бенедикт Хёведес отказался возвращаться в «Локомотив»
Полузащитник Бенедикт Хёведес отказался возвращаться в московский "Локомотив". Немецкий хавбек считает эпидемиологическую обстановку в Москве опасной и считает, что ему лучше остаться в Германии. Не исключено, что Хёведес расторгнет контракт с "Локомотивом" и завершит карьеру.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», немецкий защитник Бенедикт Хёведес не прилетел в Москву в означенный «Локомотивом» день. Это связано в тем, что немец опасается за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве.