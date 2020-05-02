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Газета.RuГазета.Ru
Непомнящий: белорусскому футболу не хватает Месси и Роналду
Sports.ru
  • Sports.ru
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Российский тренер Валерий Непомнящий оценил уровень игры в чемпионате Белоруссии, передает РИА "Новости".В источнике
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Непомнящий: при системе «весна-осень» результаты еврокубков были приятнее

РИА Новости 01:30
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Непомнящий: белорусскому футболу не хватает Месси и Роналду

Газета.Ru вчера в 11:29
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