Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»

В Регламент Кубка забыли внести уточнение по части определения хозяев матчей на стадии 1/2 финала. Вчера питерский «Зенит» и московский «Спартак» пробились в число полуфиналистов Кубка России. Команды на этой стадии встретятся между собой, но пока не до конца понятно где именно.