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Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»
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В Регламент Кубка забыли внести уточнение по части определения хозяев матчей на стадии 1/2 финала. Вчера питерский «Зенит» и московский «Спартак» пробились в число полуфиналистов Кубка России. Команды на этой стадии встретятся между собой, но пока не до конца понятно где именно.В источнике
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Леонид Федун
Российский предприниматель
Раз в регламенте этого пункта не прописано, я бы хотел, чтобы хозяев полуфинального матча определила жеребьевка.
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