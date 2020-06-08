Несколько футболистов «Анжи» перенесли коронавирус

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что во время пандемии коронавируса некоторые футболисты команды перенесли данное заболевание. При этом Агарагимов подчеркнул, что никто из игроков не был госпитализирован, а болезнь протекала у всех в легкой форме.