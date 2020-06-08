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Несколько футболистов «Анжи» перенесли коронавирус
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Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что во время пандемии коронавируса некоторые футболисты команды перенесли данное заболевание. При этом Агарагимов подчеркнул, что никто из игроков не был госпитализирован, а болезнь протекала у всех в легкой форме.В источнике
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Гендиректор «Анжи»: несколько игроков клуба переболело коронавирусом

Часть футболистов махачкалинского "Анжи" переболела коронавирусом, никто из игроков не был госпитализирован, заявил РИА Новости генеральный директор клуба из Дагестана Абсалутдин Агарагимов.
РИА Новости 02:46
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