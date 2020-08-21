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«Краснодар» 22 августа сыграет с «Уралом»
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Матч «Урал» - «Краснодар» состоится 22 августа.В источнике
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