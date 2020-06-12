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Невеста Роналду рассказала о стыде из-за тренировок с футболистом
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Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о стыде из-за тренировок с футболистом.В источнике
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Подробнее о событии
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Невеста Роналду испытывала стыд при тренировках с футболистом на карантине

Soccernews.ru 13:22
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Джорджина Родригес: «Сначала мне было стыдно тренироваться с Роналду»

Soccer.ru 13:14 
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Невеста Роналду рассказала о стыде из-за тренировок с футболистом

Lenta.ru 13:10
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