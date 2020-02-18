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Невилл: «„Манчестер Сити“ победит УЕФА. Это безнадежная организация»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о санкциях в отношении «Манчестер Сити». УЕФА отстранил «горожан» от участия в еврокубках в ближайшие два сезона и оштрафовал на 30 млн евро за финансовые махинации.В источнике
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«Сити» побьет УЕФА в судах». Безжалостное выступление Невилла против ФФП

Sports.ru вчера в 13:03
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Гари Невилл указал на недостатки правила Fair play на примере «МанСити»

Советский спорт вчера в 05:04 
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Спорт-Экспресс вчера в 03:42
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