Невилл: «„Манчестер Сити“ победит УЕФА. Это безнадежная организация»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о санкциях в отношении «Манчестер Сити». УЕФА отстранил «горожан» от участия в еврокубках в ближайшие два сезона и оштрафовал на 30 млн евро за финансовые махинации.