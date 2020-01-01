Гари Невилл предложил доиграть сезон АПЛ в другой стране
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед", телеэксперт Гари Невилл выступил с предложением доиграть сезон АПЛ за пределами Великобритании. В Соединённом Королевстве, по последним данным, зафиксировано более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом.В источнике Если Премьер-лига серьезно настроена проводить матчи в безопасной обстановке, то можно перенести матчи в две-три свободных от коронавируса страны, добраться в которые возможно за три-четыре часа. В Европе есть пара мест, где не было таких проблем с коронавирусом. Они смогу принять матчи АПЛ.