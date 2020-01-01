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Бомбардир.руБомбардир.ру
Невилл предложил доиграть сезон АПЛ за пределами Англии
PROСПОРТ Казахстан
  • PROСПОРТ Казахстан
  • РБК
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • ГЛАС.RU
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл считает, что стоит рассмотреть возможность проведения матчей АПЛ в другой стране.В источнике
Гари Невилл
британский футболист
Если Премьер-лига серьезно настроена проводить матчи в безопасной обстановке, то можно перенести матчи в две-три свободных от коронавируса страны, добраться в которые возможно за три-четыре часа. В Европе есть пара мест, где не было таких проблем с коронавирусом. Они смогу принять матчи АПЛ.
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Гари Невилл предложил доиграть сезон АПЛ в другой стране

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