Гари Невилл британский футболист

Если Премьер-лига серьезно настроена проводить матчи в безопасной обстановке, то можно перенести матчи в две-три свободных от коронавируса страны, добраться в которые возможно за три-четыре часа. В Европе есть пара мест, где не было таких проблем с коронавирусом. Они смогу принять матчи АПЛ.