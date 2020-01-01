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Нидерландский арбитр принял роды у овцы и заснял это на видео
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Нидерландский арбитр Бас Нийхус во время пандемии коронавируса принял роды у овцы. 43-летний судья опубликовал видео, которое впоследствии выложил в инстаграм.В источнике
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