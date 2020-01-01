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Нидерландский арбитр самостоятельно принял роды у овцы
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Нидерландский арбитр Бас Нейхес сообщил, что он лично принял роды у овцы.В источнике
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Футбольный арбитр Нейхес принял роды у овцы и назвал ягнёнка Йоханом

RT на русском 16:59
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Нидерландский арбитр самостоятельно принял роды у овцы

Чемпионат 15:40
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Нидерландский судья Нейхус принял роды у овцы

Sports.ru 14:45
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