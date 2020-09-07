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Газета.RuГазета.Ru
Нидерланды — Италия 0:0 (1-й тайм)
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Сборные Нидерландов и Италии определились с составами на матч второго тура Лиги наций.В источнике
Подробнее о событии
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Голландия – Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Евро-футбол.ру 14:08
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Иммобиле против Ван Дейка, Промес против Кьеллини. Нидерланды и Италия представили составы на матч Лиги наций

Матч ТВ 13:36
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Лига наций. Голландия — Италия. Прямая трансляция

Sport24.ru 13:21
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