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Газета.RuГазета.Ru
Нидерланды — Польша 0:0 (Перерыв)
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Стали известны стартовые составы на матч Лиги наций Нидерланды-Польша.В источнике
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Нидерланды – Польша. Стартовые составы команд

Советский спорт 14:05
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Чего ждать от матча Нидерланды - Польша

Все про Спорт ру 13:55
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Футбол, Лига Наций, 1 тур, Нидерланды - Польша, Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 14:44
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