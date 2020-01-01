НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЭкс-форвард «Ювентуса» Манджукич близок к переходу в «Локомотив»Появилось видео победы «Краснодара» с семью голами в ворота «Химок»«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка СтэнлиМосковское «Динамо» проиграло в Тбилиси и выбыло из Лиги ЕвропыАлександр Кержаков стал главным тренером ФК «Томь»Спорт-ЭкспрессНигериец в форме сборной России предложил услуги «Манчестер Юнайтед»Чемпионат3ЧемпионатГазета.RuМатч ТВНигерийский футболист Принсвелл Сервантес на своей странице в Twitter опубликовал предложение к «Манчестер Юнайтед», в котором просит клуб взять его на просмотр.В источнике Комментировать5Подробнее о событии Нигерийский защитник в футболке сборной России попросил подписать его в «Манчестер Юнайтед»Футбол России 05:32Нигерийский футболист в форме сборной России предложил услуги «Манчестер Юнайтед»Sportbox.RU 04:57Нигерийский футболист в форме сборной России предложил услуги «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 04:57рекламаГлавноеЭкс-форвард «Ювентуса» Манджукич близок к переходу в «Локомотив»Появилось видео победы «Краснодара» с семью голами в ворота «Химок»«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка СтэнлиМосковское «Динамо» проиграло в Тбилиси и выбыло из Лиги ЕвропыАлександр Кержаков стал главным тренером ФК «Томь»Новости