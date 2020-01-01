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Нигериец в форме сборной России предложил услуги «Манчестер Юнайтед»
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Нигерийский футболист Принсвелл Сервантес на своей странице в Twitter опубликовал предложение к «Манчестер Юнайтед», в котором просит клуб взять его на просмотр.В источнике
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Нигерийский защитник в футболке сборной России попросил подписать его в «Манчестер Юнайтед»

Футбол России 05:32
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Нигерийский футболист в форме сборной России предложил услуги «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RU 04:57
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Нигерийский футболист в форме сборной России предложил услуги «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ 04:57
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