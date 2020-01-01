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Нигматуллин: «Спартак» выглядит мощнее ЦСКА
Metaratings
  • Metaratings
  • Bobsoccer
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sportbox.RU
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.В источнике
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