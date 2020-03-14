Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера

На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером. Никита уверенно сражался в стойке, где наносил больший ущерб, чем соперник.