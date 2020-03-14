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Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера
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На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером. Никита уверенно сражался в стойке, где наносил больший ущерб, чем соперник.В источнике
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Подробнее о событии
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Крылов победил Уокера судейским решением на турнире UFC в Бразилии

Советский спорт вчера в 23:35 
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Крылов победил Уокера на Fight Night 170

Чемпионат вчера в 19:34
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Никита Крылов победил Джонни Уокера единогласным решением судей

Sports.ru вчера в 19:18
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