Никола Влашич: ЦСКА нужна одна победа, всё наладится

Спортсмен отмечает, что пока он остается игроком своего клуба и с полной уверенностью намерен помочь ему становиться лучше. Он подчеркивает, что от ЦСКА требуется лишь одна победа для нормализации положения.