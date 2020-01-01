Никола Влашич: ЦСКА нужна одна победа, всё наладится
Спортсмен отмечает, что пока он остается игроком своего клуба и с полной уверенностью намерен помочь ему становиться лучше. Он подчеркивает, что от ЦСКА требуется лишь одна победа для нормализации положения.В источнике
С чего всё начиналось
Никола Влашич, как известно, был признан читателями bobsoccer.ru лучшим игроком ЦСКА в сезоне 2019/20. Абсолютно заслуженно, о чем красноречиво свидетельствуют итоги голосования на нашем портале. За хорвата проголосовали примерно две трети участников опроса.
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